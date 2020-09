Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : BEFA signé pour un immeuble à Gennevilliers Cercle Finance • 21/09/2020 à 10:50









(CercleFinance.com) - BNP Paribas Immobilier Promotion Immobilier d'Entreprise et GA Smart Building annoncent la signature d'un bail en état futur d'achèvement (BEFA) de 15.400 m2 sur l'immeuble de bureaux Gardens, situé à Gennevilliers, au pied de la future ligne 15 de métro. Pré-loué dans sa totalité dans le cadre d'un BEFA d'une durée ferme de 10 ans, ce site accueillera courant 2023 le Groupe Up (anciennement Chèque Déjeuner) qui a choisi d'y implanter son nouveau siège social français. Doté d'une capacité d'accueil de 1.400 collaborateurs, Gardens se déclinera sur sept niveaux. Le chantier démarrera au cours du second trimestre 2021 pour une construction en 23 mois grâce à l'approche constructive hors site de GA Smart Building.

