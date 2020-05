Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : baisse d'un tiers du résultat net trimestriel Cercle Finance • 05/05/2020 à 08:04









(CercleFinance.com) - BNP Paribas publie un résultat net part du groupe de 1.282 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, en baisse 33,2% en données totales, mais en progression de 6,7% hors impacts majeurs de la crise sanitaire. Le résultat brut d'exploitation s'établit à 2.731 millions d'euros, en hausse de 1,3%, pour un produit net bancaire en recul de 2,3% à 10.888 millions d'euros, mais qui serait en croissance de 2,8% hors impacts spécifiques. Au 31 mars 2020, le ratio 'common equity Tier 1' s'élève à 12% et le ratio de levier s'établit à 3,9%. La réserve de liquidité, instantanément mobilisable, est de 339 milliards d'euros, soit plus d'un an de marge de manoeuvre par rapport aux ressources de marché.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +4.24%