BNP Paribas: avec Lemonade pour une assurance 100% digitale

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Cardif annonce s'être associé à Lemonade sur le produit d'assurance multirisques habitation à destination des locataires.



L'offre intègreles couvertures habituelles de dommages aux biens dans le logement assuré ainsi que la responsabilité civile mais égalementdes couvertures spécifiques sur le marché français.



BNP Paribas Cardif sera également en mesure de proposer à ses partenaires cette assurance. Le risque est couvert à la fois par BNP Paribas Cardif et Lemonade, tous deux co-assureurs de l'offre.





