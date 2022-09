BNP Paribas Asset Management lance un ETF sur la thématique de la biodiversité

(AOF) - BNP Paribas Asset Management a annoncé le lancement du fonds indiciel coté BNP Paribas Easy ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB. Cet ETF offre aux investisseurs une exposition aux entreprises dont l’impact potentiel sur la biodiversité est plus faible que leurs pairs. Coté en continu depuis le 29 septembre 2022 sur Euronext Paris et la bourse allemande Xetra, ce fonds thématique est aligné avec le standard Paris-Aligned Benchmark (PAB) et dispose de la classification SFDR article 9.

L'ETF réplique l'indice Euronext ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB, développé par les équipes indicielles d'Euronext. Composé d'une soixantaine de valeurs, il est conçu pour sélectionner les entreprises de la zone euro en fonction de leur impact potentiel sur la biodiversité, calculé par Iceberg Data Lab à travers le "Corporate Biodiversity Footprint score".

Les entreprises du portefeuille, issues de l'indice Euronext Eurozone 300, sont sélectionnées selon une méthodologie "Best-in-class" qui en retient 30% de chaque secteur d'activité. Sont exclues d'office les sociétés faisant l'objet de controverses du Pacte Mondial des Nations Unies ou relevant de certains secteurs tels que les armes controversées, l'extraction minière du charbon, l'uranium, le gaz de schiste, ou la production de tabac.