BNP Paribas Asset Management lance le fonds BNP Paribas Next Tech

BNP Paribas Asset Management (« BNPP AM ») s'engage à soutenir le gouvernement français dans la création d'un écosystème en faveur du financement des entreprises technologiques françaises et annonce le lancement du fonds BNP Paribas Next Tech. Déjà premier gestionnaire d'actifs français dans le secteur de la technologie cotée avec plus de 800 millions d'euros d'encours1 via le fonds BNP Paribas Disruptive Technology, BNPP AM poursuit son engagement et renforce sa gamme dans le secteur des technologies en Europe et en France.

Le fonds BNP Paribas Next Tech est un fonds actions qui s'appuie sur l'expérience de la stratégie BNP Paribas Disruptive Technology déjà existante qui dispose de quatre étoiles Morningstar2. Il vise à investir dans des entreprises qui utilisent les technologies de rupture pour transformer en profondeur leur modèle d'entreprise, pour améliorer leur efficacité ou pour mettre au point de nouveaux produits et services.

Le processus d'investissement du fonds débute par l'identification des thèmes d'innovation technologique qui permettent l'émergence de nouveaux modèles d'activité pour les entreprises. Les thèmes clés recouvrent aujourd'hui le cloud computing, la robotique, les objets connectés et l'automatisation. Ces thèmes ne sont plus limités au secteur de la technologie mais transforment le business model d'entreprises de plusieurs secteurs tels que la finance, la santé, l'industrie, la consommation et l'énergie.

Le portefeuille est actuellement composé de 45 entreprises sélectionnées parmi l'univers d'investissement de l'indice MSCI World. Cette exposition du fonds a vocation à évoluer graduellement vers une surpondération des entreprises technologiques européennes et notamment françaises, et petites capitalisations par rapport à l'indice, au gré de la croissance du secteur en Europe et en France.

Ce fonds géré par Maria Luz Diaz Blanco de l'équipe actions globales thématiques et secteurs (basée à Paris), capitalise sur l'expertise et le savoir-faire reconnu de l'équipe globale de gestion active dans ce domaine depuis plus de 15 ans et s'appuie également sur la recherche et les ressources dédiées aux actions européennes et au secteur des technologies en France. Le fonds est un FCP de droit Français conforme à la directive 2009/65/ce et répond aux critères ESG3, tels qu'appliqués dans l'ensemble de la gamme BNP Paribas Funds.

Maria Luz Diaz Blanco, gérante du fonds BNP Paribas Next Tech, a indiqué : « Le lancement de ce nouveau fonds s'inscrit dans une dynamique de croissance du secteur des nouvelles technologies. Le développement de cette expertise de gestion, associé à notre engagement dans l'investissement durable nous permettra d'accompagner en France, l'investissement et l'innovation dans le secteur technologique, de façon responsable et dans la durée. Nous participons ainsi à l'objectif du gouvernement français de créer un écosystème autour du financement de la quatrième révolution industrielle. »



1 Source Broadridge, Juillet 2019

2 ©2019 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être copiées ni distribuées ; (3) ne sont pas garanties en termes d'exactitude, d'exhaustivité ou d'opportunité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenus ne peuvent être tenus responsables de quelque dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces informations. La performance passée ne préjuge en rien des résultats futurs. Morningstar décerne entre 1 et 5 étoiles, 5 étoiles représentant la note maximale.

3 Environnement, Social, Gouvernance



Les investissements réalisés dans les fonds sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas l'intégralité de leur placement. Les fonds décrits présentent un risque de perte en capital. Pour une définition et une description plus complète des risques, merci de vous reporter au prospectus et DICI des fonds.

CONTACTS PRESSE

BNP Paribas Asset Management

Sarah Worsley - 01 58 97 28 81 - sarah.worsley@bnpparibas.com

Manon Michonneau - 01 58 97 61 58 - manon.michonneau@bnpparibas.com

A PROPOS DE BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

BNP Paribas Asset Management est le métier gestion d'actifs de BNP Paribas, l'une des institutions financières les plus importantes au monde. BNP Paribas Asset Management offre des solutions d'investissement à haute valeur ajoutée aux épargnants individuels, entreprises et investisseurs institutionnels, grâce à un large éventail d'expertises réparties en 4 pôles de gestion : actions, obligations, dette privée et actifs réels, multi-actifs, quantitatif et solutions (MAQS). BNP Paribas Asset Management place l'approche responsable au cœur de sa stratégie et de ses décisions d'investissement et contribue activement à la transition énergétique, la protection de l'environnement et la promotion de l'égalité et de la croissance inclusive. Sa priorité est de délivrer sur le long terme, des retours sur investissement durables à ses clients. Fort d'un encours sous gestion de 436* milliards d'euros au 30 septembre 2019, BNP Paribas Asset Management compte plus de 520 professionnels de l'investissement, près de 500 collaborateurs dédiés à la relation clients, et s'adresse aux particuliers, aux entreprises et aux institutions dans 69 pays.

*encours sous gestion et conseillés de 589 milliards d'euros au 30 septembre 2019.