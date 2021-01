BNP Paribas Asset Management lance le 1er ETF sur la "Blue Economy"

(AOF) - BNP Paribas Asset Management a annoncé le lancement du premier ETF1 sur l'économie bleue, intitulé BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF. Le fonds vise à investir dans des entreprises susceptibles de saisir les opportunités offertes par l'utilisation durable des ressources océaniques en faveur de la croissance économique, de l'amélioration des revenus et des emplois, et de la santé des écosystèmes océaniques.

Il réplique l'indice ECPI Global ESG Blue Economy, un indice équipondéré offrant une exposition à 50 grandes capitalisations sélectionnées pour leur participation durable dans l'économie bleue. L'indice est conforme à l'Objectif de Développement Durable (" ODD ") 14 des Nations unies : " La vie aquatique ".

Les entreprises sont sélectionnées pour leur participation à l'économie bleue et sont classées en cinq catégories : vie côtière (protection, écotourisme), énergie et ressources (éolien offshore, biotechnologie marine, vagues et marées), pêche et produits de la mer, réduction de la pollution (recyclage/gestion des déchets, services environnementaux) et transport maritime.