BNP Paribas : annonce plusieurs nominations

Cercle Finance • 23/01/2020 à 10:17









(CercleFinance.com) - Sofia Merlo, actuellement co-CEO de BNP Paribas Wealth Management, rejoindra la fonction Ressources Humaines du Groupe à compter de mai 2020. Elle va succéder à Yves Martrenchar en tant que Responsable des Ressources Humaines du Groupe et membre du Comité Exécutif de BNP Paribas en fin d'année 2020. Vincent Lecomte, co-CEO avec Sofia Merlo de BNP Paribas Wealth Management, est nommé CEO du métier à compter du 4 mai 2020. Vincent Lecomte est membre du Comité Exécutif d'International Financial Services. Anne Pointet, actuellement Directrice de la région Sud-Est de la Banque de détail en France, est nommée Deputy-CEO de BNP Paribas Wealth Management. Pierre Veyres, actuellement Responsable de l'activité de CIB Global Banking Americas à New York, est nommé Directeur de la région Sud-Est de la Banque de détail en France.

