BNP PARIBAS AM : Steven Billiet devient responsable Global Client Group

(AOF) - BNP Paribas Asset Management a annonce la nomination de Steven Billiet à la tête du Global Client Group à partir du 1er Août. Il sera membre du Comité Exécutif de BNPP AM et rattaché à Sandro Pierri, nommé Directeur Général de BNPP AM depuis le 1er Juillet. Actuellement basé à Hong Kong, Steven Billiet rejoindra Paris, après la nomination de son successeur pour la région Asie-Pacifique.

Depuis son arrivée chez BNPP AM l'an dernier en qualité de responsable APAC et responsable des ventes pour la région, Steven Billiet a pu recentrer l'activité locale de BNPP AM en accélérant le développement commercial auprès des distributeurs et en contribuant à renforcer la stratégie en Chine, qui constitue une zone de croissance clé pour BNPP AM.

Il bénéficie d'une large expérience internationale et des qualités humaines nécessaires pour diriger le Global Client Group et conduire le développement commercial de BNPP AM dans les années à venir.

Avant de rejoindre BNPP AM en 2020 comme Responsable de l'Asie-Pacifique, Steven Billiet a passé six ans chez JP Morgan Asset Management en qualité de CEO pour Singapour. Auparavant, il a travaillé chez ING Investment Management, en tant que CEO de Taïwan, puis de l'Australie et ensuite de Singapour.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Réductions d'effectifs en cascade

Aux Etats-Unis et en Europe, les banques d'investissement avaient mis en pause leurs plans de réduction d'effectifs. Toutefois, face à un envol du coût des impayés, ces établissements vont devoir réduire leurs effectifs. Même si, sur l'année 2020, certains analystes estiment que les revenus des douze grandes banques d'investissement mondiales devraient bondir de 25% à plus de 188 milliards de dollars. S & P Global Ratings considère que 2021 pourrait s'avérer encore plus dure que 2009.

Les banques européennes sont les plus actives en matière de réduction d'effectifs. Au troisième trimestre, les effectifs de « front office » ont diminué de 5% en Europe. Les métiers actions ont été les plus touchés.

Commerzbank, qui a affiché des pertes de 162 millions d'euros entre janvier et septembre suite à des provisions pour faire face à la crise et à des charges de restructuration, pourrait supprimer environ 10.000 postes. C'est presque autant que sa rivale, Deutsche Bank, qui va ramener ses effectifs de 87.000 à 74.000 emplois d'ici à 2022.