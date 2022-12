BNP Paribas AM prend une participation majoritaire dans la société danoise, IWC

(AOF) - BNP Paribas Asset Management a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans la société International Woodland Company (IWC), basée au Danemark et spécialisée dans les ressources naturelles. A l'échelle mondiale, la société gère et conseille 5,5 milliards d’euros d'investissements dans les exploitations forestières et agricoles.

" Cette acquisition s'inscrit dans le prolongement de l'offre d'investissement durable de BNPP AM, ainsi que dans l'expansion de sa plateforme dédiée aux marchés privés, répondant ainsi aux besoins des investisseurs qui allouent une part croissante aux stratégies d'investissement sur ce segment de marché ", explique le gestionnaire d'actifs français.

Ce dernier souligne que les stratégies liées à la gestion des forêts, à l'agriculture et au capital naturel présentent des profils de rendement ajusté du risque attrayants, tout en contribuant à l'atténuation des changements climatiques et à l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone.

" Le financement privé a clairement un rôle à jouer pour relever le défi que représente la protection du capital naturel, et pour répondre aux besoins des investisseurs institutionnels qui cherchent à se diversifier vers des actifs non corrélés susceptibles d'offrir une protection contre l'inflation et une amélioration des rendements corrigés du risque ", poursuit BNPP AM.

La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2023 et est soumise à l'approbation réglementaire de l'Autorité danoise de surveillance financière.