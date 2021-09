BNP Paribas AM prend une participation majoritaire dans Dynamic Credit

(AOF) - BNP Paribas Asset Management va prendre une participation majoritaire dans Dynamic Credit Group, une société de gestion basée à Amsterdam avec 9 milliards d'euros d'actifs, spécialisée dans les prêts hypothécaires néerlandais et les portefeuilles granulaires de prêts. Cette transaction va permettre à l'activité de dette privée et actifs réels (PDRA) du gestionnaire d'actifs, qui dispose aujourd'hui de 11 milliards d'euros d'engagements clients, de croître de manière significative, tout en permettant à Dynamic Credit d'accéder à un large réseau de distribution.

La clôture de cette transaction est soumise à l'approbation des régulateurs.

L'activité de Dynamic Credit fera partie de PDRA, tout en continuant d'opérer de manière indépendante sous la conduite du Directeur Général et fondateur, Tonko Gast. Ce dernier sera placé sous la supervision du conseil d'administration de Dynamic Credit, et rapportera à David Bouchoucha, CIO et responsable de PDRA.

David Bouchoucha, CIO et responsable de PDRA chez BNP Paribas Asset Management, a commenté : " Ce partenariat marque une étape importante dans le développement de notre plateforme de dette privée et une avancée significative en termes d'encours, qui représentent désormais plus de 20 milliards d'euros d'actifs. Il nous permet d'apporter une plus grande valeur ajoutée à nos clients en termes d'innovation et de compétences dans l'origination, la gestion et le service de portefeuilles granulaires de prêts en particulier dans le domaine hypothécaire ".