BNP Paribas AM : partenariat avec CDP sur des indicateurs de mesure de la biodiversité

(AOF) - BNP Paribas Asset Management et le CDP ont annoncé la signature d'un partenariat pour étudier et soutenir le développement d'indicateurs communs de mesure sur la biodiversité. Ce partenariat permettra d'établir une nouvelle norme de reporting et d'intégrer les données sur la biodiversité dans les prises de décision en matière d'investissement, de gestion des entreprises et de politique publique au niveau mondial.

Il vise ainsi à accélérer la transparence des données environnementales des entreprises, essentielles à la transition vers un avenir durable, à travers l'incitation des entreprises à freiner l'érosion de la biodiversité causée par leurs activités et la sensibilisation des entreprises et des institutions financières aux risques liés à la biodiversité, afin de susciter une meilleure transparence des données.

Robert-Alexandre Poujade, Analyste ESG chez BNP Paribas Asset Management, a commenté : " L'industrie de la gestion d'actifs fait face à un besoin urgent de données de meilleure qualité sur la biodiversité et sur la manière dont cela peut impacter ses choix d'investissement. L'intérêt grandissant des institutions financières et des entreprises pour mieux comprendre comment elles peuvent prendre des décisions d'investissement soucieuses de la biodiversité, à partir de données fiables, fera émerger celles qui gèrent les ressources naturelles de façon durable ".