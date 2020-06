BNP Paribas AM nomme un Responsable de la Global trading Function

(AOF) - BNP Paribas Asset Management a annoncé la nomination de Sophie Lugiez au poste de Responsable de la Global trading Function (« GTF »). Basée à Paris, Elle est rattachée à Rob Gambi, Directeur des investissements. Sophie Lugiez rejoint également l'équipe Investment Leadership et le Business Committee de BNPP AM.

Elle a pris ses nouvelles fonctions le 12 mai et est responsable de tout le périmètre de la GTF de BNPP AM, y compris le trading, la couverture de change, la gestion de trésorerie centralisée et la gestion des relations avec les brokers et contreparties (" sell-side ").

Sophie Lugiez a rejoint le Groupe BNP Paribas en 1995 et a occupé plusieurs fonctions au sein du département juridique, de BNP Paribas Wealth Management et de BNP Paribas Securities Services (" BP2S "), en France et en Italie. Elle a rejoint BNP Paribas Dealing Services en 2014 en tant que Secrétaire Général et Directeur Général Délégué et a participé activement à la création de la fonction Global Trading et à la conduite de projets stratégiques tels que, récemment, la préparation au Brexit et l'automatisation du trading.

Sophie Lugiez est diplômée d'HEC Paris et dispose en outre d'une qualification d'avocate.