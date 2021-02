BNP Paribas AM nomme un Directeur général adjoint

(AOF) - BNP Paribas Asset Management a annoncé la nomination de Sandro Pierri en qualité de Directeur général adjoint, à compter du 1er janvier 2021. Ces nouvelles responsabilités s'ajoutent à son rôle de Responsable du Global Client Group du gestionnaire d'actifs, qu'il exerce depuis 2017. Basé à Londres, il est rattaché à Frédéric Janbon, Directeur Général de BNPP AM.

Diplômé en Economie de l'Università degli Studi di Torino, en Italie, Sandro Pierri possède plus de 30 années d'expérience dans l'industrie de la gestion d'actifs. Il a rejoint BNPP AM en 2017 en tant que Global Head of Client Group, le dispositif mondial de vente de BNPP AM, où il a notamment contribué à la mise en œuvre du plan de croissance positionnant BNPP AM comme un acteur majeur des solutions d'investissement à haute valeur ajoutée pour les épargnants individuels, les entreprises et les institutionnels.