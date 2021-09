BNP Paribas AM nomme Maya Bhandari Responsable de la gestion Multi-Actifs

(AOF) - BNP Paribas Asset Management annonce la nomination de Maya Bhandari au poste de Responsable de l’activité Multi-Actifs, à compter du 1er novembre. Basée à Londres, elle sera rattachée à Denis Panel, CIO du pôle de gestion Multi-Actifs, Quantitatif et Solutions (« MAQS »).

Elle renforcera en particulier le processus d'investissement et la génération de rendements réguliers et solides pour les clients. Elle contribuera également au leadership d'opinion et à la recherche fondamentale qui sont au cœur de l'approche d'investissement de BNPP AM, ainsi qu'à la poursuite de l'intégration des critères ESG dans l'offre multi-actifs.

Maya Bhandari apporte de solides compétences d'investissement à BNPP AM et un bon historique de performance. Avant de rejoindre BNPP AM, elle était directrice exécutive de l'activité Multi-Asset Portfolio chez Columbia Threadneedle Investments (CTI), où elle a géré et cogéré une gamme mondiale de stratégies diversifiées growth, multi-asset income et de mandats institutionnels.