BNP Paribas AM nomme David Choa Responsable des Actions pour la Chine

(AOF) - BNP Paribas Asset Management a annoncé la nomination de David Choa au poste de Responsable des Actions pour le marché chinois, y compris Hong Kong et Taïwan, à compter du 1 juillet. Basé à Hong Kong, il sera rattaché à Frédéric Surry, Responsable adjoint de l'équipe de gestion actions. Il sera responsable de la gouvernance et de la supervision du processus d'investissement, de l'identification de l'alpha à la gestion des risques en passant par l'exécution des transactions.

David Choa gèrera également une équipe de professionnels de l'investissement et analystes basés à Hong Kong et Shanghai, et sera garant de la conformité de l'approche d'investissement et des résultats avec les attentes des clients.

David Choa possède plus de 15 années d'expérience dans le secteur de la finance, du conseil au financement des entreprises en passant par l'investissement en actions, principalement pour la Chine et l'Asie-Pacifique. Avant de rejoindre BNPP AM, il a travaillé chez Fidelity Management & Research (Hong Kong), en tant qu'analyste actions internationales spécialisé dans les télécommunications en Asie-Pacifique. Il a également exercé des fonctions de conseil en fusions et acquisitions chez Deloitte & Touche (Hong Kong) et au sein du groupe de conseil économique du cabinet à Boston, aux États-Unis.

Il est titulaire d'un master en administration des entreprises de la Wharton School et d'une licence en sciences économiques et sciences de gestion du MIT. Il est également titulaire du certificat de Chartered Financial Analyst (CFA).