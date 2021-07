BNP Paribas AM : nomination au Global Client Group

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Asset Management annonce la nomination de Steven Billiet à la tête du Global Client Group à partir du 1er Août.

Steven sera membre du Comité Exécutif de BNPP AM et rattaché à Sandro Pierri, nommé Directeur Général de BNPP AM depuis le 1er Juillet.

' Doté d'une riche expérience dans le secteur des services financiers, Steven apporte une excellente connaissance de la gestion d'actifs et une compréhension claire des attentes des clients. Il bénéficie d'une large expérience internationale et des qualités humaines nécessaires pour diriger le Global Client Group et conduire le développement commercial de BNPP AM dans les années à venir ' indique le groupe.