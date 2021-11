BNP Paribas AM lance un Social Bond

(AOF) - BNP Paribas Asset Management lance BNP Paribas Social Bond Fund, un fonds obligataire visant à financer des projets à impacts sociaux positifs. Le fonds investi principalement dans trois grands univers.

Un minimum de 75 % du portefeuille est investi en obligations sociales et durables labellisées, favorisant l'accès aux services essentiels (eau, santé), à un logement abordable, à l'emploi, à la sécurité alimentaire, au progrès socioéconomique, et aux infrastructures de base.

Un maximum de 25% de son portefeuille est investi dans des obligations émises par les entreprises socialement responsables, soigneusement sélectionnés selon le modèle de notation développé par BNPP AM, un " score inclusif " classant les émetteurs sur leurs pratiques sociales visant à réduire les inégalités.

Un maximum de 10 % est investi dans des instruments de microcrédit qui contribuent à donner accès aux services financiers aux petites entreprises et aux particuliers dans les marchés émergents.

" Le lancement de BNP Paribas Social Bond Fund s'inscrit pleinement dans la stratégie Global Sustainability de BNPP AM, dont l'égalité et la croissance inclusive constituent l'un des trois axes prioritaires aux côtés de la transition énergétique et l'environnement ", explique le gestionnaire d'actifs.