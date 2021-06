BNP Paribas AM lance un fonds thématique pour investir dans les tendances structurelles mondiales

(AOF) - BNP Paribas Asset Management a annoncé le lancement de BNP Paribas Multi-Asset Thematic, un fonds innovant investissant dans l'ensemble de la gamme de stratégies thématiques de BNPP AM. Ce fonds international diversifié constitue un sous compartiment de la SICAV BNP Paribas Funds et offre une exposition aux grandes tendances structurelles mondiales, en combinant une allocation en actions et en obligations.

BNP Paribas Multi-Asset Thematic offre une allocation multi-actifs flexible, diversifiée à l'échelle mondiale par région et par secteur d'activités, ajustée en fonction des conditions de marché. La stratégie d'investissement associe des expositions complémentaires sur les marchés des actions (deux tiers du portefeuille) et des obligations (un tiers du portefeuille). L'allocation obligataire, moins volatile, joue un rôle important dans l'atténuation des risques et permet au fonds de viser un couple rendement / risque attractif.

Le fonds capitalise ainsi sur la combinaison de trois thématiques clés : la durabilité; l'innovation et les technologies de rupture et la géopolitique et l'économie.

Les investissements sont réalisés dans la gamme de fonds thématiques activement gérés par BNPP AM, y compris les ETF, et le portefeuille peut également inclure une exposition à des stratégies gérées en externe afin d'accéder à une diversification thématique spécifique. BNP Paribas Multi-Asset Thematic bénéficie ainsi de l'ensemble des expertises de BNPP AM, et permet d'investir simultanément sur des fonds tels que BNP Paribas Energy Transition, l'ETF BNP Paribas Blue Economy, BNP Paribas Disruptive Technology ou encore BNP Paribas Green Bond.