BNP Paribas AM lance sa plateforme de délégation de gestion en architecture ouverte

(AOF) - BNP Paribas Asset Management a annoncé son projet de lancement de « AMSelect », une plateforme de délégation de gestion en architecture ouverte (sub-advisory), structurée dans une SICAV luxembourgeoise. Selon le gestionnaire d'actifs, elle permet d'offrir à ses clients un accès aux meilleures stratégies d'investissement de gérants externes, tout en intégrant les critères de gestion et le niveau d'exigence en matière d'investissement responsable de BNPP AM. AMSelect devrait être lancée en juin, sous réserve de l'approbation des régulateurs.

Lors de son lancement, AMSelect sera composée de dix fonds permettant d'investir dans des actions européennes, de la zone euro, des États-Unis et des marchés émergents, ainsi que dans des obligations européennes.

" Chaque compartiment sera géré par un gestionnaire externe, soigneusement sélectionné selon un processus rigoureux appuyé par l'expertise de FundQuest Advisor, le sélectionneur de fonds dédié de BNPP AM ", précise le gestionnaire d'actifs.

Les critères de sélection comprennent la qualité de l'équipe et du processus d'investissement, la performance, la gestion des risques et l'engagement en faveur de l'investissement responsable.

AMSelect sera dans un premier temps disponible pour les clients de BNPP AM dont les actifs sont en partie alloués à des gérants d'actifs tiers. Cette disposition pourra être élargie ultérieurement aux autres entités du Groupe BNP Paribas. BNPP AM est actuellement engagé dans le processus d'approbation réglementaire et d'intégration des dix managers, et envisage dans un second temps de s'associer à d'autres gérants tiers à mesure que la gamme de fonds s'élargira.