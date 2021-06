BNP Paribas AM lance le fonds thématique Ecosystem Restoration

(AOF) - BNP Paribas Asset Management a annoncé le lancement de BNP Paribas Ecosystem Restoration, un fonds thématique offrant une exposition aux sociétés engagées dans la restauration et la préservation des écosystèmes mondiaux et du capital naturel. " au cours de la prochaine décennie, les efforts visant à restaurer les océans, les sols et les zones urbaines nécessiteront des investissements de 22 000 milliards de dollars et créeront des opportunités d'une valeur de 6 000 milliards de dollars par an pour les entreprises ", selon une étude du Forum économique mondial.

BNP Paribas Ecosystem Restoration se compose d'un portefeuille à forte conviction de 40 à 60 valeurs, sélectionnées dans un univers d'investissement de 1 000 entreprises mondiales , et offre une diversification à la fois en termes de géographie, de taille et de secteur (la technologie, l'industrie et les services aux collectivités étant bien représentés). La stratégie du fonds repose sur une approche de gestion active, qui combine recherche macroéconomique et fondamentale, et inclut une analyse quantitative.

Elle investit via trois thèmes principaux. Les écosystèmes aquatiques : contrôle de la pollution de l'eau, traitement de l'eau et infrastructures hydrauliques, aquaculture, systèmes d'irrigation efficients et solutions de contrôle des inondations. Les écosystèmes terrestres : technologies relatives aux semences agricoles, agriculture durable, sylviculture et plantations durables. Les écosystèmes urbains : services environnementaux, immeubles verts, recyclage, gestion des déchets et modes de transports alternatifs.

Cette expertise pointue dans l'analyse et la sélection des titres est associée à une intégration des critères ESG permettant d'identifier les sociétés les mieux classées. Le fonds contribue en outre à la réalisation de six Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.