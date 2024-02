BNP Paribas AM lance le deuxième millésime de son fonds de private equity

(AOF) - BNP Paribas Asset Management a annoncé le lancement de BNP Paribas Agility Co-Invest Fund 2 SLP (Agility 2). Il s'agit du deuxième millésime en stratégie de co-investissement private equity en Europe du gestionnaire d’actifs, après le déploiement complet de BNPP Agility Fund, un fonds de co-investissement de 739 millions d'euros levé en 2020 et 2021.

Agility 2 vise à constituer un portefeuille résilient et diversifié de 30 à 50 investissements minoritaires en Europe. Les investissements se feront sous forme de co-investissements, d'opérations de GP-Led (investissement dans des fonds de continuation) ou de Flex-Equity (solutions de financement combinant investissement en Equity et en obligation), d'une taille comprise entre 10 et 50 millions d'euros.

Ce fonds vise une taille cible de 700 à 900 millions d'euros et bénéficiera d'un investissement initial de 300 millions d'euros de la part du groupe BNP Paribas. Agility 2 est un fonds classé article 8 selon la règlementation européenne SFDR.