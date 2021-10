BNP Paribas AM diversifie son offre bas carbone avec un nouvel ETF

(AOF) - BNP Paribas Asset Management a annoncé lancement du BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Eurozone PAB Ucits ETF, un fonds indiciel offrant aux investisseurs une solution d’investissement pour réduire l’empreinte carbone de leur portefeuille. Cette solution répond aux standards européens des indices PAB (Paris Aligned Benchmarks).

Ce nouveau fonds, éligible au PEA, est coté en continu depuis le 12 octobre 2021 sur Euronext Paris et la bourse allemande Xetra. Il réplique l'indice Euronext Low Carbon 100 Eurozone PAB NTR, administré par Euronext.

L'indice sélectionne 100 entreprises de la zone euro considérées comme vertueuses en matière de réduction des émissions de CO2, selon une approche " best-in-class ", tout en excluant les entreprises les moins performantes en termes de scores Social et de Gouvernance, et celles impliquées dans certains secteurs d'activités et des controverses ESG.

Cet ETF est classé SFDR 9 (Sustainable Finance Disclosure Regulation).