BNP Paribas AM dépasse son objectif de collecte pour son deuxième fonds de dette immobilière

(AOF) - BNP Paribas Asset Management a dépassé avec succès son objectif de 500 millions d'euros de levée de fonds pour son deuxième fonds de dette senior en immobilier commercial, BNP Paribas European Real Estate Debt Fund II (Fonds II), avec plus de 700 millions d’euros souscrits ou engagés à ce jour. Cela porte le total des actifs de BNPP AM en dette immobilière senior à plus d’1 milliard d'euros à travers deux fonds. Le lancement d’une troisième stratégie de dette junior est prévue d’ici la fin de l’année.

Le capital du fonds II a jusqu'à présent été déployé à travers 19 transactions situées en Europe continentale dans les secteurs de la logistique, du bureau et du résidentiel.

" Dans un monde post-pandémique marqué par la hausse des taux d'intérêt, une volatilité accrue et la montée des pressions inflationnistes, l'investissement en dette immobilière est particulièrement opportune. Elle bénéficie de rendements attractifs et constitue un investissement défensif étant adossée à des biens immobiliers dont les revenus sont indexés à l'inflation. Elle bénéficie en plus du coussin des fonds propres investis en sus de la dette ", a expliqué Christophe Montcerisier, Responsable de la dette immobilière du gestionnaire d'actifs.