BNP Paribas AM continue de développer AMSelect

(AOF) - BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) poursuit le développement d'AMSelect, sa plateforme de délégation de gestion en architecture ouverte (« sub-advisory »). Lancée en juin 2021, la plateforme a atteint 1,5 milliard d'euros d'actifs sous gestion, et a intégré 4 nouveaux fonds, pour compléter les 10 stratégies déjà disponibles.

Ces quatre stratégies couvrent les actions émergentes, le crédit en zone euro et au niveau mondial. Chaque compartiment sera géré par un gestionnaire externe.

Julien Mechler est nommé Head of Sub-Advisory de BNPP AM. Basé à Paris, il aura la responsabilité du développement de la plateforme et supervisera l'équipe dédiée à AMSelect. Julien Mechler compte 27 années d'expérience dans la gestion d'actifs, avec un accent sur l'architecture ouverte et la sélection de gérants depuis 1998. Il a co-fondé l'une des premières et plus importantes plateformes d'architecture ouverte en Europe, ABN AMRO " Asset Allocation Advisors " (AAA), où il fut Chief Investment Officer pendant 20 ans.

Julien Mechler rapporte à Lucien Carton, Responsable Solutions & Client Advisory de BNPP AM.​​

Initialement disponible pour les clients de BNPP AM dont les actifs sont en partie alloués à des gérants d'actifs tiers, AMSelect est étendu aux clients des autres métiers du Groupe BNP Paribas, y compris Wealth Management.