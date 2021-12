BNP Paribas AM accroit sa gamme d’ETF Responsables

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) a annoncé qu'elle allait transférer environ 9 milliards d'euros d'actifs de ses ETF vers des indices ESG.

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) a annoncé qu’elle allait transférer environ 9 milliards d’euros d’actifs de ses ETF vers des indices ESG ou le Paris Aligned Benchmark (PAB), selon un communiqué de presse publié ce mercredi 1er décembre.

L’opération comprend une mise à niveau de 18 de ses ETF vers des indices ESG et des normes PAB afin de renforcer la nature responsable de ses produits. En conséquence, 83% de la gamme de fonds indiciels de BNPP AM représentant plus de 16 milliards d’euros sont désormais classés SFDR article 8 ou article 9.

Depuis mi-2017, les lancements d’ETF de BNPP AM se sont concentrés sur les indices durables pour accroître sa gamme d’actifs responsables. Son offre ESG couvre aujourd’hui tous les marchés d’actions et d’obligations, à travers les régions géographiques et les investissements ESG thématiques, une stratégie visant à répondre à un public européen croissant d’investisseurs institutionnels et individuels socialement responsables.

Selon l’Observatoire ESG de Trackinsight, l’Europe reste leader en matière d’investissement dans les ETF ESG (au 30 septembre 2021) avec plus de 650 ETF ESG disponibles et des actifs combinés de 220 milliards de dollars. Les Amériques restent à la traîne avec 300 ETF ESG et 132 milliards de dollars d’actifs.