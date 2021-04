Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : adhère à l'alliance bancaire pour le climat Cercle Finance • 21/04/2021 à 12:55









(CercleFinance.com) - BNP Paribas poursuit ses engagements contre le réchauffement climatique en adhérant à la Net-Zero Banking Alliance (NZBA) lancée ce jour par l'Initiative Finance de l'ONU Environnement (UNEP FI). Alors que BNPParibas a déjà inscrit la recherche d'impacts environnementaux positifs dans sa raison d'être et entend faire de la finance durable un levier majeur de son prochain plan stratégique, cette alliance bancaire constitue une étape décisive dans la mobilisation du secteur financier pour le climat. 'La signature d'un engagement commun net zéro carbone, avec des objectifs intermédiaires, constitue une étape décisive dans la mobilisation du secteur financier pour le climat', indique Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur Général de BNP Paribas. Il s'agit 'd'un signal fort pour l'ensemble des parties prenantes, un socle méthodologique pour l'action, et un levier culturel pour la transition écologique des banques et de leurs clients', ajoute-t-il.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -0.81%