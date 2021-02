Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : activité promotion de BNPP RE réorganisée Cercle Finance • 02/02/2021 à 11:56









(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate annonce la fusion de ses branches promotion immobilier d'entreprise, résidentielle et grands projets, de façon à 'mieux servir ses clients sur leurs futurs projets urbains mixtes, toujours plus intégrés, hybrides et solidaires'. Ces activités seront placées sous la responsabilité d'Olivier Bokobza, président des activités de promotion de BNP Paribas Real Estate, en France et à l'International. Il a été promu directeur général du pôle résidentiel de BNP Paribas Immobilier en 2016.

