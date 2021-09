Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : acquisition de Dynamic Credit aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 15/09/2021 à 08:48









(CercleFinance.com) - BNP Paribas Asset Management indique qu'il va prendre une participation majoritaire dans Dynamic Credit Group, société de gestion aux Pays-Bas avec neuf milliards d'euros d'actifs, spécialisée dans les prêts hypothécaires néerlandais et les portefeuilles granulaires de prêts. Cette transaction va permettre à l'activité de dette privée et actifs réels de BNPP AM, qui dispose aujourd'hui de 11 milliards d'euros d'engagements clients, de croître de manière significative, et à Dynamic Credit d'accéder à un large réseau de distribution. L'acquisition de Dynamic Credit s'inscrit dans la stratégie de BNPP AM qui vise à accélérer le développement de ses plateformes d'investissement, notamment en matière d'actifs privés. La clôture de cette transaction est soumise à l'approbation des régulateurs.

