Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas: acquisition d'un Retail Park dans les Yvelines information fournie par Cercle Finance • 12/01/2022 à 10:03









(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce que sa branche REIM (Real Estate Investment Management) a fait l'acquisition du Retail Park 'Alpha Park II' dans les Yvelines, aux Clayes-sous-Bois, auprès d'Invesco Real Estate, pour le compte de la SCPI Accimmo.



Développé en 2012, l'actif développe une surface commerciale d'environ 37 000 m². Avec 22 magasins, le site propose une offre merchandising dynamique et complète autour de nombreuses enseignes internationales de décorations, de prêt-à-porter, de sport et de restauration.



Cet investissement vient compléter le portefeuille de la SCPI Accimmo Pierre tout en participant à la stratégie de diversification du fonds, indique BNP Paribas REIM.







Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +1.27%