BNP Paribas : acquisition d'un projet de résidence à Suresnes

(CercleFinance.com) - BNP Paribas REIM France annonce avoir acquis auprès de Demathieu Bard Immobilier et COFFIM une résidence services seniors en VEFA (vente en état futur d'achèvement) située à Suresnes, pour le compte de son fonds Residential Property Fund 1. La résidence sera exploitée, à sa livraison prévue au quatrième trimestre 2020, par l'opérateur 'Les Essentielles' dans le cadre d'un bail commercial ferme de longue durée. L'ensemble sera composé de 100 logements meublés.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -0.67%