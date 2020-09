Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : acquisition d'un entrepôt en région nantaise Cercle Finance • 29/09/2020 à 10:48









(CercleFinance.com) - BNP Paribas REIM, la filiale de fonds immobiliers de BNP Paribas, a annoncé mardi avoir acquis un entrepôt de 23.000 m2 situé en Loire-Atlantique, dans la région nantaise. Cette plateforme construite en 2012 sur la commune de Carquefou est intégralement louée à deux locataires de premier plan et bénéfice d'une proximité immédiate avec l'autoroute A11, précise la branche de BNP. L'ensemble a été acquis auprès d'une SCI gérée par Immobilière 3L, la filiale foncière du Groupe Legendre, pour le compte du fonds Eurozone Logistics Fund (ELF) géré par BNP Paribas REIM Luxembourg.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -2.12%