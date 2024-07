Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BNP Paribas: accord de partenariat signé avec Mistral AI information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 09:23









(CercleFinance.com) - BNP Paribas a annoncé mercredi la signature d'un partenariat pluriannuel avec Mistral AI qui va lui permettre d'avoir accès à tous les modèles commerciaux actuels et futurs de la start-up dans les métiers de la banque.



En ayant recours aux grands modèles de langage de Mistral, BNP Paribas dit vouloir développer des cas d'usage dans différentes fonctions comme le service client, les ventes ou les l'IT.



L'IA générative devrait notamment lui permettre de proposer des assistants virtuels plus performants afin de répondre aux questions de ses clients 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.



Le groupe bancaire rappelle que leur collaboration avait démarré en septembre 2023, lorsque sa division de marchés de capitaux BNP Paribas Global Markets avait commencé à expérimenter les modèles de Mistral AI.



Ces premiers travaux ayant délivré des résultats jugés 'solides', BNP Paribas a décidé d'élargir la collaboration à l'ensemble du groupe depuis février dernier.





Valeurs associées BNP PARIBAS 61,43 EUR Euronext Paris +0,59%