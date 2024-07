Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BNP Paribas: accord de collaboration avec Ant International information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 09:53









(CercleFinance.com) - BNP Paribas a annoncé dimanche avoir conclu un partenariat stratégique avec Ant International, le propriétaire de l'application de paiement mobile Alipay+.



Dans un communiqué, les deux groupes expliquent que l'accord-cadre - qui a été scellé le 3 juillet dernier à Zurich - va se focaliser sur les paiements transfrontaliers destinés aux entreprises et aux consommateurs en Europe.



Dans le détail, BNP Paribas prévoit de collaborer avec Alipay+ afin que les entreprises appartenant à son réseau de commerçants acceptent les paiements en provenance de plus de 25 partenaires financiers par le biais d'Alipay+.



Parallèlement, le groupe bancaire français explique avoir l'intention de soutenir l'intégration de WorldFirst, une autre application de transfert d'argent d'Ant, au sein de l'espace unique de paiement en euros (SEPA).



Ant International rappelle que le marché européen est 'important' pour son développement, ce qui explique que la marque Alipay+ ait été l'un des sponsors officiels du dernier Euro de football.





