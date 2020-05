BNP PARIBAS accélère son calendrier de sortie complète du charbon

(AOF) - BNP Paribas élargit à la totalité des pays de l'OCDE son objectif de fin en 2030 de l'utilisation du charbon par ses clients producteurs d'électricité. La date de fin d'utilisation du charbon par ses clients producteurs d'électricité est désormais de 2030 pour l'Union Européenne et l'OCDE, et l'engagement de fin en 2040 pour le reste du monde est maintenu. La grande majorité du portefeuille de clients producteurs d'électricité de BNP Paribas se situe dans l'Union Européenne et dans les autres pays de l'OCDE.

Par ailleurs, la banque poursuivra son engagement de mettre fin, à brève échéance, aux relations avec tout client développant de nouvelles capacités de production à base de charbon.

Toutes ces dispositions concernent tant les crédits que les financements par l'intermédiaire des marchés financiers.

Après examen du portefeuille, il apparaît que la mise en œuvre de cette politique conduira rapidement à une réduction de moitié environ du nombre d'entreprises produisant de l'électricité à partir de charbon clientes de BNP Paribas.

Les clients restant en portefeuille sont des entreprises qui sont inscrites dans une trajectoire de sortie du charbon compatible avec les objectifs de l'Accord de Paris, ou que le Groupe estime susceptibles de s'aligner dans les années qui viennent. Les équipes de BNP Paribas s'assureront de cet alignement par un dialogue constant avec les clients et prendront au fur et à mesure les décisions nécessaires en conséquence.

" Au-delà du charbon et des hydrocarbures non conventionnels, nous mettons en place des outils innovants qui nous permettront d'introduire systématiquement des critères environnementaux dans nos décisions de crédit et d'aligner notre portefeuille sur les objectifs de l'Accord de Paris. " Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur Général de BNP Paribas.

Points clés à retenir pour BNP Paribas

- Produit net bancaire de 44,6 Mds€ réalisé par la branche RBS de banques domestiques et de services financiers d'une part, par la banque d'investissement CIB d'autre part ;

- Engagements à 90 % dans des pays « riches » : France pour 30 %, Belgique & Luxembourg pour 13 %, Italie pour 10 %, Allemagne pour 4 %, autres pays européens pour 17 %, Amérique du nord pour 14 %, Asie-Pacifique pour 6 % ;

- Modèle d'affaires fondé sur les synergies et la coopération entre les métiers, sur l'innovation opérationnelle et pour les clients et sur la diversification des risques ;

- Capital détenu par l'Etat belge (7,1 %), le grand duché de Luxembourg (1 %) et les salariés (4,2 %), avec un conseil d'administration de 14 membres présidé par Jean Lamierre, Jean-Laurent Bonnafé étant directeur général ;

- Position financière solide avec un ratio CET 1 de 12,1 %, des liquidités de 309 Mds€ donnant 12 mois de visibilité.

Enjeux

- Stratégie de croissance en voie de redéfinition après le plan 2020 ;

- Un des coûts du risque les plus bas du secteur bancaire et résistance aux stress tests de 1,94 contre 3,08 pour la moyenne des banques européennes.

Innovation

- Stratégie d'innovation la mieux notée par l'agence de notation digitale D-Rating. En interne : appui aux intrapreneurs (Lux Future Lab, People'sLab4Good, Bivwak), croissance soutenue de la banque en ligne Hello Bank !. Partenariats : plateforme mondiale Plug and Pay d'accélération de start-ups ;

RSE

Stratégie environnementale ambitionnant de devenir n° 1 mondial de la finance durable :

- déjà 3ème mondial dans les obligations vertes, n° 1 européen des financeurs de projets d'énergies renouvelables d'où un bon classement de la banque par les agences extra-financières,

- soutien de 60 M€ aux start-ups dans la transition énergétique ;

- arrêt en 2030 du financement des entreprises liées au charbon en Europe et en 2050 ailleurs.

A suivre

- Valorisation bancaire à partir de 7 points : positions de liquidités, capacité à satisfaire au ratio de solvabilité dit « Bâle 3 » égal à 9 % des fonds propres, contrôle des engagements en banque d'investissement, centralisation des compensations de dérivés et, enfin, décisions des Banques centrales - Fed et BCE -, coût du risque, et rendement des fonds propres ou ROE ;

- Actif net par action de 69,7 €, à comparer au cours de Bourse ;

- Après la présentation, le 17 mars 2020, des forces de la banque, attente d'une évaluation des impacts et risques liés à la pandémie ;

- Note de la dette placée sous suspension négative par Standard & Poor's ;

- Suspension du dividende 2019 (prévu à 3, 10 €), au moins jusqu'au 1er octobre 2020, et du dividende 2020.

La vie est dure pour les banques européennes ! Ces dernières sont d'abord soumises à une régulation très stricte, qui leur impose des contraintes de fonds propres et de liquidités (Bâle III). Les banques américaines, qui n'ont pas ces contraintes, génèrent des marges supérieures et dominent le créneau lucratif de la banque d'investissement. De plus les taux d'intérêt bas ou nuls pèsent sur la rentabilité. A cela s'ajoute la concurrence de la Fin Tech et des Gafa. D'ailleurs les grands établissements rachètent des fintechs pour contrer cette menace technologique. Mais la lutte contre Facebook ou Google, qui offrent des services gratuits en se rémunérant sur l'exploitation des données de paiement, s'annonce très complexe.