BNP-Paribas : accélère jusque vers 28,7E

(CercleFinance.com) - BNP-Paribas ouvre un 'gap' au-dessus de 27,84E : cela confirme l'effacement de la résistance oblique qui gravite vers 27E, issue des 2 précédents sommets -et prochaines cibles- inscrits à 28,8E le 14 avril (c'est fait, retracement effectué) puis 31E le 26 mars

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +5.92%