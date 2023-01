Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas: accélération dans la transition énergétique information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 09:44









(CercleFinance.com) - BNP Paribas a annoncé mardi qu'il allait engager une nouvelle étape de 'forte accélération' de ses activités de financement de la transition énergétique.



Le groupe bancaire explique qu'il prévoit d'atteindre 40 milliards d'euros d'encours de financement de la production d'énergies bas carbone, essentiellement renouvelables, à horizon 2030.



Parallèlement, il compte réduire à moins d'un milliard d'euros, soit une baisse de plus de 80% par rapport aux niveaux actuels, l'encours de financement destiné à l'extraction et la production de pétrole d'ici 2030.



Alors qu'en 2015, au moment de la signature de l'accord de Paris, les financements à la production d'énergies bas-carbone ne représentaient qu'une part limitée de son portefeuille de crédits dans la production d'énergie, ils devraient en représenter les 4/5èmes en 2030.



Au terme de cette nouvelle étape, le groupe aura accompli, à horizon 2030, à plus de 80% la transition de ses activités de financement à la production d'énergie vers le bas carbone.





