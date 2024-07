Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BNP Paribas: a reçu une amende de 3 ME de la CSSF information fournie par Cercle Finance • 09/07/2024 à 12:07









(CercleFinance.com) - La CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) a annoncé hier avoir infligé le 8 mai dernier une sanction administrative à l'encontre de l'établissement de crédit BGL BNP Paribas S.A.



Le CSSF a prononcé une amende de 3 ME à l'encontre de l'établissement pour ' non-respect d'obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme'.



L'amende a été infligée en tenant compte de tous les éléments de droit, des fait exposés et contradictoirement discutés, du nombre, de la gravité et de la durée des violations telles qu'elles ont été constatées au moment du contrôle et du degré de coopération de l'établissement de crédit.



La CSSF précise que l'établissement de crédit a 'pleinement coopéré' tout au long de l'enquête et qu'il a mis en place un plan d'action général et initié des mesures correctrices durant et après le contrôle afin de remédier aux violations constatées.





