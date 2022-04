BNP Paribas: a finalisé l'opération dans DCG information fournie par Cercle Finance • 01/04/2022 à 12:32

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce avoir finalisé l'acquisition de sa participation majoritaire dans la société de gestion néerlandaise Dynamic Credit Group (DCG).



Cette société est spécialisée dans les prêts hypothécaires et les portefeuilles granulaires de prêts. DCG sera intégré au pôle de Dette privée & Actifs Réels de BNPP AM, portant le total de ses actifs sous gestion à plus de 20 milliards d'euros (au 31.12.2021).



David Bouchoucha, Responsable Dette privée & Actifs Réels chez BNPP AM, a déclaré : ' La conclusion de cette opération marque une étape importante dans le développement de notre plateforme de dette privée. Elle ajoute une compétence innovante et bien établie dans l'origination, la gestion et le service de portefeuilles de prêts granulaires, en particulier dans le domaine des prêts hypothécaires '.