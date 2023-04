Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas : 8ème séance de hausse sur 9, +3,65% en hebdo information fournie par Cercle Finance • 06/04/2023 à 18:45









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas aligne une 8ème séance de hausse en 9 séances, ce qui permet au titre de se hisser au-dessus des 57,4E, au plus haut depuis 14 mars: le bilan de la semaine est positif de +3,65% et le gain atteint +5% en 5 séances.

Le prochain objectif reste plus que jamais le comblement du 'gap' des 62,57E du 9 mars.









