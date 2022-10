Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas : -3% vers 41,5E, vigilance de rigueur information fournie par Cercle Finance • 12/10/2022 à 16:43









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas chute de -3% vers 41,5E et se rapproche dangereusement du plancher annuel des 41,1E (à 1% près) du 14 juillet dernier.

Le support le plus crucial sera ensuite 39,2E, l'ex-plancher du 21/01/2021 et 14/08/2019: une cassure validerait un re-test du nadir historique des 25,25E du 17/03/2020





