BNP-Paribas : +24% en 24H, pulvérise les 39,5E

(CercleFinance.com) - BNP-Paribas s'envole de +24% en 24H et pulvérise le zénith des 39,5E du 8 juin (et ex-plancher de fin août 2019 et +61% depuis le 24 avril) pour rallier les 42E. Le prochain objectif pourrait se situer vers 49E (ex-zénith du 3 mai 2019), soit +100% depuis le plancher annuel.3

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +6.30%