BNP Paribas: 2 nominations dans les équipes internationales

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate annonce deux nouvelles nominations au sein de ses équipes internationales et pan-européennes.

Ainsi, à partir d'avril 2023, Argie Taylor prendra la tête de l'International Investment Group (IIG), basé à Londres.



Argie Taylor a travaillé précédemment chez Cushman & Wakefield à Londres, où il dirigeait la division globale au sein de l'équipe EMEA Capital Markets en tant que partenaire international.



Par ailleurs, Patrick Delcol, basé à Paris, a été nommé Responsable du pôle European Coverage pour le Retail, la logistique et l'hôtellerie depuis le 1er septembre 2022



Jusqu'à sa nomination, Patrick Delcol travaillait comme ' Head of European Retail ' au sein de BNP Paribas Real Estate. Outre les activités Retail, il assure désormais la coordination européenne des pôles Logistique (dirigé par Craig Maguire) et Hospitality (dirigé par Artyom Perevedentsev).





