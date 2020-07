Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP fait mieux que prévu au T2 avec la BFI et les provisions Reuters • 31/07/2020 à 06:59









PARIS, 31 juillet (Reuters) - BNP Paribas BNPP.PA a dégagé au deuxième trimestre des résultats supérieurs aux attentes à la faveur d'un retour à meilleure fortune dans ses activités de marché et grâce à des provisions pour mauvaises créances en deçà des anticipations. La banque française indique vendredi dans un communiqué avoir multiplié par deux son coût du risque sur le trimestre dans le contexte de récession économique provoquée par la crise sanitaire du nouveau coronavirus. Les provisions destinées à couvrir les risques de non remboursement de crédits ont grimpé à 1.447 millions d'euros contre 621 millions un an plus tôt. Mais d'après un consensus réalisé par Reuters auprès de cinq analystes, le marché anticipait 1.712 millions. Dans les activités de marché, la banque retrouve des couleurs avec des revenus en forte hausse (+63,5%) entre avril et juin, tirés par les activités de taux à l'instar des banques d'investissement américaines. (Maya Nikolaeva et Matthieu Protard)

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +1.61%