BNP AM nomme Michael Herskovich Global Head of Stewardship

(AOF) - BNP Paribas Asset Management annonce la nomination de Michael Herskovich au poste de Global Head of Stewardship au sein du Sustainability Centre. Basé à Paris, Michael est rattaché à Jane Ambachtsheer, Global Head of Sustainability de BNPP AM. Il remplace Helena Viñes Fiestas qui, après dix ans, quittera BNPP AM pour devenir membre du conseil d'administration de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (« CNMV »), l'autorité de réglementation espagnole des valeurs mobilières du marché. Elle rejoindra la CNMV à Madrid le 1e mai.

Actuellement Global Head of Corporate Governance de BNPP AM depuis 2009, Michael Herskovich est responsable de la mise en œuvre de sa politique de stewardship qui comprend le vote, l'engagement avec les émetteurs et l'analyse de la gouvernance d'entreprise. Michael a joué un rôle essentiel dans l'élaboration de notre Stratégie Globale Sustainability, la politique de vote, la notation ESG ainsi que l'analyse ISR.

Il exerce une fonction plus large dans le secteur en tant que membre du conseil d'administration de l'International Corporate Governance Network (ICGN), président du Comité de gouvernance d'entreprise de l'Association française de la Gestion Financière (AFG) et président du Comité international de gouvernance d'entreprise du Council of Institutional Investors (CII).