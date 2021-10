BMW vise plus haut pour 2021

(AOF) - BMW a relevé jeudi ses objectifs annuels. Le constructeur automobile allemand table désormais sur une marge d’Ebit dans sa branche automobile comprise entre 9,5% et 10,5%, contre une fourchette de 7% à 9% jusque-là. En parallèle, le groupe de Munich a également relevé sa prévision de rendement des capitaux propres dans son segment des services financiers dans une fourchette comprise entre 20% et 23 %, contre 17 %-20 % auparavant. Le groupe a aussi dit viser désormais un free cash flow dans sa branche automobile d’environ 6,5 milliards d’euros.

S'agissant du bénéfice avant impôt, BMW anticipe toujours une " progression significative ".

" Alors que les restrictions d'approvisionnement en semi-conducteurs devraient avoir un impact supplémentaire sur la production et les livraisons aux clients dans les mois à venir, BMW AG prévoit que les effets positifs continus sur les prix des véhicules neufs et d'occasion compenseront largement ces effets négatifs sur le volume des ventes au cours de l'exercice actuel ", a expliqué BMW.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Comment l’électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l’électrique, qui n’existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.