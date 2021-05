Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : vers une réduction de l'amende des autorités de l'UE Cercle Finance • 21/05/2021 à 09:47









(CercleFinance.com) - Objet d'une enquête des autorités européennes, BMW s'attend à ce que la Commission européenne ' réduise considérablement ' les poursuites à son égard, a fait savoir le constructeur hier soir. Le groupe est soupçonné de s'être entendu avec d'autres constructeurs allemands afin de restreindre la concurrence concernant le déploiement de technologies de réduction des émissions polluantes. Dans le cadre de cette enquête, BMW avait provisionné 1.4 milliard d'euros en avril 2019. Alors que les charges ont été réduites, le constructeur s'attend désormais à payer une amende moins importante. ' Cette réévaluation se traduira par un effet positif sur les résultats d'environ 1 milliard d'euros au deuxième trimestre 2021 ', anticipe-t-il déjà. Le groupe précise de plus que si les allégations à son encontre sont effectivement réduites, il s'abstiendra de contester l'amende en justice. BMW précise enfin que la procédure n'est pas liée au scandale du 'dieselgate' : le constructeur n'est pas accusé de manipulation illégale des systèmes de contrôle des émissions et la conformité des véhicules diesel ne fait pas l'objet de la procédure.

