BMW : vers une nouvelle ère de R&D avec FIZ Nord

(CercleFinance.com) - Le groupe BMW vient d'ouvrir le FIZ Projekhaus Nord, un complexe de bâtiments à l'architecture futuriste, présenté comme le nouveau coeur de son réseau mondial de R&D.

Situé à Munich, le FIZ Nord fait d'ores et déjà parti des plus grands sites de R&D d'Europe et témoigne de la volonté de l'entreprise de s'inscrire dans le long terme, avec déjà 1 milliard d'euros investis.

Ce complexe de 150 000 m2 abrite 4800 spécialistes qui développent notamment le matériel et les logiciels des futures générations de véhicules du groupe. BMW a d'ailleurs prévu d'énormes capacités de traitement de données - le complexe FIZ dispose de plus de 20000 serveurs et d'une capacité de plus de 90 pétaoctets de stockage (environ 24 milliards de photos de smartphone de 4 Mo chacune !).