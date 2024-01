Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: ventes records en 2023, l'électrique progresse information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 10:47









(CercleFinance.com) - BMW Group a annoncé mardi que ses ventes avaient atteint un nouveau record historique à 2.555.341 unités en 2023, soit une croissance de 6,5%.



Le constructeur automobile bavarois précise avoir bénéficié du dynamisme du marché européen, où ses ventes ont augmenté de 7,5%, et tout particulièrement de la vigueur commerciale de l'Allemagne (+11,7%).



S'agissant de sa gamme, le groupe met en évidence la solidité des ventes de ses véhicules positionnés sur le segment le plus 'premium', comme la série 7 ou le SUV X7.



A elles seules, les ventes de la marque BMW ont augmenté de 7,3% pour atteindre 2.253.835 unités l'an dernier, ce qui lui confère la première place mondiale du marché des voitures de luxe.



'Les ventes record pour 2023 montrent la désirabilité de nos marques fortes', a commenté Jochen Goller, le nouveau directeur des ventes, qui a succédé à Pieter Nota en septembre dernier.



Dans son communiqué, BMW Group dit aussi avoir atteint ses objectifs de croissance 'ambitieux' en matière d'électromobilité.



A 330.596 unités, les ventes de modèles électriques ont connu une croissance significative (+92,2%) pour désormais représenter pas loin de 15% des ventes totales du groupe.



L'action BMW perdait 0,4% mardi en début de séance à la Bourse de Francfort, alors que l'indice sectoriel européen de l'automobile reculait de 0,2% au même moment.





