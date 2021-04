Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : ventes en hausse de 33,5% au premier trimestre Cercle Finance • 08/04/2021 à 09:55









(CercleFinance.com) - BMW a fait état jeudi d'une hausse de 33,5% de ses ventes sur les trois premiers mois de l'année, à 636.606 véhicules, un nouveau record pour le premier trimestre que le constructeur allemand attribue à la vigueur de son activité en Chine, désormais son premier marché mondial. Au niveau mondial, ls ventes de la marque BMW ont bondi de 36,2% à 560.543 unités sur le trimestre, tandis que celles de Mini ont progressé de 16,2% à 74,683 véhicules. En Chine, la hausse des ventes a atteint 97,3%, à 229.748 véhicules, alors qu'aux Etats-Unis, elle s'est établie à 17,3%, avec 95.961 voitures écoulées. En Europe, les ventes du groupe ont progressé de 8,3%, à 238.761 unités. Dans son communiqué, BMW met en avant la forte demande pour ses véhicules électriques, dont les ventes ont plus que doublé sur le premier trimestre pour atteindre 70.207 unités. Vers 9h40, le titre BMW gagnait 0,6% à la Bourse de Francfort, faisant légèrement mieux que l'indice DAX regroupant les grandes capitalisations allemandes (+0,3%).

