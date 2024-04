Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: ventes en hausse de 1,1% au premier trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/04/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - BMW a fait état mercredi d'une hausse de 1,1% de ses ventes mondiales au premier trimestre, à 594.671 unités, une progression que le groupe automobile allemand attribue notamment à la forte demande pour ses véhicules électriques.



A elles seules, les ventes de la marque BMW ont augmenté de 2,5% pour atteindre 531.039 unités sur les trois premiers mois de l'année, à la faveur d'un bond de 40,6% à 78.691 de ses livraisons de modèles électriques.



Le groupe, qui cite le succès rencontré à la fois par les BMW i4, iX3, iX1, iX et i7, dit avoir désormais écoulé plus d'un million de véhicules électriques depuis son lancement sur le marché.



Au-delà de l'électrique, BMW indique avoir bénéficié d'une solide croissance dans le segment ultra-haut de gamme (+21,6%) grâce, entre autres, à l'engouement qui entoure sa gamme BMW Série 7.



Pour 2024, le constructeur assure vouloir poursuivre sa montée en puissance constante dans l'électro-mobilité avec un renforcement prévue de son offre, malgré un marché de l'automobile qualifié de 'volatile'.



Cotée à la Bourse de Francfort, l'action BMW évoluait sans grand changement (-0,1%) mercredi matin suite à la parution de ces chiffres.





